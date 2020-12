Noi e la Giulia è il film stasera in tv mercoledì 16 dicembre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Noi e la Giulia film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 19 febbraio 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Edoardo Leo

CAST: Luca Argentero, Edoardo Leo, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Stefano Fresi, Carlo Buccirosso

DURATA: 115 Minuti

Noi e la Giulia film stasera in tv: trama

La storia racconta di tre 40enni insoddisfatti che tentato di fuggire dalle loro città e vite. Diego (Luca Argentero), Fausto (Edoardo Leo) e Claudio (Stefano Fresi) sono dei perfetti sconosciuti che si ritrovano ad unire le forze per aprire un agriturismo. Insieme a loro arriveranno l’invasato Sergio (Claudio Amendola) ed Elisa (Anna Foglietta) incinta e piuttosto originale. Il sogno dei cinque viene però ostacolato da Vito (Carlo Buccirosso), un mafioso che si presenta loro per chiedere il pizzo a bordo di una vecchia Giulia 1300. I protagonisti però non vogliono piegarsi a questa ingiustizia e si ribellano in modo rocambolesco iniziando un’incredibile avventura del tutto tragicomica.

Noi e la Giulia streaming

Noi e la Giulia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Noi e la Giulia film stasera in tv: trailer

