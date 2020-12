911 EPISODI 17 DICEMBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 17 dicembre 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 17 dicembre 2020

911 Stgione 2 Episodio 14 A pezzi. Chimney è ancora a casa in convalescenza, Maddie è tornata al lavoro. Un black-out di livello 3 blocca i computer del centralino del 911, per cui bisogna tornare ad usare le linee analogiche ed i walkie talkie.

911 Stgione 2 Episodio 15 Ocean’s 911. Franklin Prentiss, direttore di banca, festeggia il suo pensionamento. Un corriere del portavalori gli stringe la mano e subito entra in shock anafilattico e così anche Prentiss.

911 Stgione 2 Episodio 16 Bobby ricomincia. La puntata ci riporta indietro al 2014. Bobby Nash all’epoca viveva in Minnesota e aveva appena dovuto affrontare la tragica morte della famiglia, perita in un devastante incendio. Distrutto dal dolore e dal senso di colpa, Bobby si era rifugiato nell’alcool e questo lo ha portato a essere sospeso dal lavoro. La sospensione non ha fatto altro che acuire l’alcoolismo e l’uomo si è trovato ben presto costretto a frequentare gli Alcolisti Anonimi. In seguito Nash si è trasferito a Los Angeles dove, come sappiamo, gli è stato assegnato il comando della caserma 118. L’inizio non è stato dei migliori. Bobby, freddo e distaccato, ha licenziato uno dei suoi uomini per insubordinazione. Con il passare del tempo, però, Nash ha imparato ad amare e apprezzare la sua nuova famiglia. Lo ritroviamo nel presente, di fronte a una commissione. La sua carriera è a rischio…

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

