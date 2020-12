Natale 2020 film Disney in tv programmazione durante le feste

Natale 2020 film Disney e per bambini in tv durante le feste

NATALE 2020. Anche se un buon film Disney è perfetto tutto l’anno, non c’è niente di meglio per sentire l’atmosfera natalizia. Infatti è noto che durante il periodo che precede le feste e per le settimane di Natale, le reti televisive da sempre mettono in calendario i grandi classici per grandi e bambini.

Ecco di seguito la guida tv completa dei film Disney e in generali tutta la programmazione per bambini sulle reti in chiaro durante il periodo delle feste. ATTENZIONE: l’articolo verrà aggiornato man mano le emittenti televisive rilasceranno la programmazione. SCOPRI TUTTO SUL #NATALE

Ricordiamo che per tutto il periodo natalizio, Rai Yo Yo offrirà una programmazione quotidiana dedicata al Natale scoprila qui. Inoltre ecco tutti i lungometraggi Disney da guardare durante le feste e i film natalizi classici per bambini.

MARTEDÌ 22 DICEMBRE

Natale in casa Cupiello su Rai 1 prima serata

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE

Alla ricerca di Nemo su Rai 2 prima serata

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE

Alla ricerca di Dory su Rai 2 prima serata

Heidi su Rai 1 prima serata

VENERDÌ 25 DICEMBRE

Gli eroi del Natale su Rai 1 prima serata

Hugo Cabret su Rai 1 seconda serata

SABATO 26 DICEMBRE

Un bebè per Natale su Rai 1 seconda serata

LUNEDÌ 28 DICEMBRE

Cenerentola su Rai 1 prima serata

MARTEDÌ 29 DICEMBRE

La Bella e la Bestia su Rai 1 prima serata

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE

Biancaneve e i sette nani su Rai 1 prima serata

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

Gli Aristogatti su Rai 1 prima serata

