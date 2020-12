Sanremo Giovani 2021 Finale: concorrenti, giuria, ospiti

SANREMO GIOVANI 2021 FINALE. Stasera in tv giovedì 17 dicembre 2020 va in onda in prima serata su Rai 1 la Finale del concorso canoro Sanremo Giovani condotto da Amadeus. DOVE VEDERE LA SERATA IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo Giovani 2021 Finale: anticipazioni

Dal Teatro del Casinò di Sanremo andrà in onda l’ultimo atto del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo. Un’edizione con numeri record, che ha visto ai nastri di partenza 961 proposte. I 10 finalisti si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo. Sarà Amadeus a fare gli onori di casa, accompagnato dall’inseparabile Riccardo Rossi, in una serata che si preannuncia piena di sorprese. Il Direttore Artistico, inoltre, svelerà i nomi dei Campioni del prossimo Festival di Sanremo. E l’emozione sarà ancora maggiore perché gli artisti Big saranno presenti e sfileranno portando il titolo della loro canzone.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo Giovani 2021 Finale: giuria

Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, eccellenze della musica italiana in tutte le sue forme e le sue espressioni, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al loro voto si aggiungerà quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus. Infine, i 2 artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo, completeranno il gruppo delle 8 Nuove Proposte.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo Giovani 2021 Finale: concorrenti

Avincola

Folcast

Gaudiano

Hu

I Desideri

Le Larve

M.e.r.l.o.t.

Davide Shorty

WrongOnYou

Greta Zuccoli

Sanremo Giovani 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Per essere sempre aggiornato su Sanremo Giovani 2021 e gli altri programmi del momento segui le pagine Facebook: Sanremo News Festival vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sanremo Giovani 2021: link utili