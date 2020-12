Blood Father è il film stasera in tv venerdì 18 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Blood Father film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2016

REGIA: Jean-François Richet

CAST: Mel Gibson, William H. Macy, Thomas Mann, Erin Moriarty, Diego Luna, Dale Dickey, Michael Parks

DURATA: 88 minuti

Blood Father film stasera in tv: trama

Dopo che il fidanzato ruba una fortuna al cartello del narcotraffico attirandosi un mare di guai, la diciottenne Lydia è costretta a darsi alla fuga trovando un solo alleato: il padre John, un motociclista ubriacone, drogato e fuorilegge.

Blood Father film stasera in tv: curiosità

Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Peter Craig. L’autore inoltre , qui è anche co-sceneggiatore e produttore.

La pellicola è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes 2016 nella sezione Proiezioni di Mezzanotte.

Il film è stato girato ad Albuquerque, in Nuovo Messico.

Blood Father streaming

Blood Father streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Blood Father film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

