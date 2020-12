Grande Fratello VIP 2020 dove vedere le puntate in diretta tv e streaming

GRANDE FRATELLO VIP 2020 DOVE VEDERE. Il Grande Fratello Vip 5 parte da lunedì 14 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. Oltre alla diretta settimanale con Alfonso Signorini, saranno davvero tantissime le modalità per seguire i concorrenti della Casa. Oltre agli appuntamenti classici del day-time, infatti, si potranno seguire le gesta dei famosi anche tramite sito ufficiale, App e social. Ecco di seguito in dettaglio gli orari e dove vedere la diretta del Grande Fratello Vip 2020 in tv o streaming. SCOPRI TUTTO SUL #GFVIP5

Grande Fratello VIP 2020 dove vedere le puntate in diretta tv

Il Grande Fratello VIP 2020 comincerà ufficialmente con l’ingresso dei concorrenti nella Casa. Alfonso Signorini condurrà le puntate in diretta il lunedì in prima serata a partire dalle ore 21:25 (circa) su Canale 5.

Grande Fratello VIP 2020 streaming

La diretta sarà disponibile anche in streaming dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata al reality. Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle varie puntate anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

Grande Fratello VIP 2020 dove vedere gli altri appuntamenti

DAY-TIME. Come sempre, andranno in onda diversi appuntamenti quotidiani con il Grande Fratello VIP 2020. Su Canale 5 la striscia quotidiana dedicata al reality è da lunedì a venerdì dalle 16:05. Su Italia 1 invece andrà in onda uno spazio dedicato allo show alle ore 18:00 ogni giorno, da lunedì a venerdì.

DIRETTA DALLA CASA. Per seguire gli inquilini della Casa da vicino minuto per minuto, il Grande Fratello VIP sarà in diretta tutti i giorni dalle 9:00 su Mediaset Extra. Ma non solo, infatti LA 5 offrirà delle “finestre” sulla casa con alcuni appuntamenti durante tutta la giornata alle 14:00 e alle 00:30.

Grande Fratello VIP 2020: sito, App ufficiale e social

Anche per la terza edizione dello show, sia il sito ufficiale sia l’App Mediaset Play offriranno una grande quantità di contenuti esclusivi e aggiornatissimi. Entrambi come sempre sono disponibili gratuitamente per tutti i sistemi operativi. Durante il programma, saranno presenti news, approfondimenti, gallery fotografiche e video on demand. Tra queste sono incluse le puntate intere del day-time, clip dallo studio o dalla Casa, interviste agli eliminati e tanto altro. Inoltre sul sito e sull’App Mediaset Fan, sarà possibile spiare i Vip all’interno della Casa 24 ore su 24, seguire lo streaming del prime-time e del day-time in diretta. Sull’App Mediaset Fan sarà fruibile anche il live blogging, che offrirà una cronaca esaustiva e dettagliata di quello che sta succedendo nella Casa.

Grande Fratello Vip social: seguilo con noi

Il Grande Fratello Vip 2020 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’’hashtag ufficiale è #GFVIP, con cui oltre ad essere sempre aggiornati sulle news dalle spiagge, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade. Per essere sempre aggiornato su tutto quello che succede nelle puntate del Grande Fratello Vip segui la pagina Facebook di Cube Magazine vai alla pagina

Grande Fratello VIP: link utili