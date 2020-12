Rischio totale è il film stasera in tv venerdì 18 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rischio totale film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Narrow Margin

GENERE: Thriller

ANNO: 1990

REGIA: Peter Hyams

CAST: Anne Archer, Nigel Bennet, Gene Hackman, Susan Hogan, J.A. Preston, James Sikking, J.T. Walsh, M. Emmet Walsh

DURATA: 97 Minuti

Rischio totale film stasera in tv: trama

Carol Hunnicut è una giovane donna divorziata che dirige una nota rivista. Corteggiata da un avvocato, uomo distinto e facoltoso Carol ne accetta l’invito a cena e poi di sale per un momento al suo lussuoso appartamento. Ma all’interno della casa c’è un sicario che uccide l’uomo la cui ricchezza si scopritrà frutto di collaborazione con un’organizzazione di criminali. Carol è rimasta nascosta ma tuttavia è terorizzata dal dubbio di esser stata in qualche modo intravista dal killer o dal mandante, uno spietato boss della mala che lei riconosce.

Carol si nasconde in una baita sulle montagne del Canada dove viene raggiunta in elicottero da Robert Caulfield, procuratore distrettuale e due agenti di polizia per proteggerla essendo la donna l’unico prezioso testimone del delitto. Ma i criminali sono sulle tracce del testimone, raggiungono il rifugio, distruggono l’elicottero della polizia ed uccidono i due poliziotti. Dopo di che si danno all’inseguimento di Carol e Caulfield che sono riusciti a fuggire in direzione della più vicina stazione ferroviaria. Ma gli inseguitori riescono a prendere lo stesso treno dove sono saliti i due fuggitivi. La caccia prosegue quindi all’interno del treno in corsa fra acrobazie spericolate..

Rischio totale film stasera in tv: curiostà

Si tratta del remake di Le iene di Chicago del 1952 di Richard Fleischer.

