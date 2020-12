Sanremo 2021 Big, Nuove Proposte e canzoni in gara

Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 2 al 6 marzo, slittando di un mese rispetto al consueto febbraio a causa del Covid-19. Alla conduzione torna Amadeus, anche direttore artistico, di nuovo affiancato da Fiorello. In gara sono stati selezionati 24 Big e 8 Nuove Proposte (selezionati durante le serate di Sanremo Giovani a dicembre). Gli artisti si sfideranno quindi nelle canoniche cinque serate di Sanremo 2021, tra cui una dedicata ai duetti in cui i Big proporranno il brano sanremese in una diversa versione con ospite.

Sanremo 2021 Big e canzoni in gara

Aiello con Ora

Annalisa con Dieci

Arisa con Potevi fare di più

Bugo con E invece sì

Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima

Coma_Cose con Fiamme negli occhi

Fulminacci con Santa Marinella

Ermal Meta con Un milione di cose da dirti

Extraliscio feat. Davide Toffolo con Bianca luce nera

Fasma con Parlami

Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome

Francesco Renga con Quando trovo te

Gaia con Cuore amaro

Ghemon con Momento perfetto

Gio Evan con Arnica

Irama con La genesi del tuo colore

La Rappresentante di Lista con Amare

Lo Stato Sociale con Combat Pop

Madame con Voce

Malika Ayane con Ti piaci così

Måneskin con Zitti e buoni

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band con Il farmacista

Noemi con Glicine

Orietta Berti con Quando ti sei innamorato

Random con Torno a te

Willie Peyote con Mai dire mai (La locura)

Sanremo 2021 Nuove Proposte e canzoni in gara

Avincola con Goal!

Davide Shorty con Regina

Dellai con Io sono Luca

Elena Faggi con Che ne so

Folcast con Scopriti

Gaudiano con Polvere da sparo

Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te

Wrongonyou con Lezioni di volo

Sanremo Giovani 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

