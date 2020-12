Dragon Trainer 2 è il film stasera in tv sabato 19 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dragon Trainer 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: How to Train Your Dragon 2

USCITO IL: 16 agosto 2014

GENERE: Animazione, Azione, Avventura, Fantasy

ANNO: 2014

REGIA: Dean DeBlois

CAST: Gerard Butler, Jonah Hill, Jay Baruchel, Kristen Wiig, Christopher Mintz-Plasse, Kit Harington, America Ferrera, T.J. Miller, Craig Ferguson

DURATA: 102 Minuti

Dragon Trainer 2 film stasera in tv: trama

Draghi e Vichinghi vivono in completa armonia nel villaggio di Berk, dove i draghi sono perfettamente integrati con gli umani permettendo a tutti di prosperare. Hiccup, durante una delle sue esplorazioni, scopre un gruppo di cacciatori di draghi e un rinnegato, Drago, che sta radunando un esercito per conquistare e controllare le terre attorno. Mentre il villaggio decide di dichiarare guerra a Drago, Hiccup va alla sua ricerca convinto che basti parlargli per evitare la guerra. Nel suo viaggio, però, fa un incontro davvero straordinario ed insperato che cambierà le sorti di Hiccup e del villaggio..

Dragon Trainer 2 film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel del film Dragon Trainer . Nel 2019 è uscito il terzo capitolo Dragon Trainer Il Mondo Nascosto

. Nel 2019 è uscito il terzo capitolo Nella versione originale in inglese, tra i doppiatori ci sono Gerard Butler, il premio Oscar Cate Blanchett e Kit Harington, conosciuto al grande pubblico per la sua interpretazione di Jon Snow nella serie tv Game Of Thrones.

Dragon Trainer 2 streaming

Dragon Trainer 2 film stasera in tv: trailer

