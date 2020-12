I.T. Una mente pericolosa film stasera in tv 19 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

I.T. Una mente pericolosa è il film stasera in tv sabato 19 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I.T. Una mente pericolosa film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller, Drammatico

ANNO: 2016

REGIA: John Moore

CAST: Pierce Brosnan, Anna Friel, Stefanie Scott, Michael Nyqvist, James Frecheville, Jason Barry, Claire-Hope Ashitey

DURATA: 95 minuti

I.T. Una mente pericolosa film stasera in tv: trama

Mike Regan ha tutto quello che un uomo puo’ desiderare. Una bella famiglia e una posizione di successo. Tutto procede al meglio fino a quando il rapporto con un suo consulente informatico si incrina. Mike, infatti, scopre ben presto che il ragazzo sta usando la tecnologia per minacciare la sua famiglia, il suo lavoro e la sua intera esistenza.

I.T. Una mente pericolosa film stasera in tv: curiosità

Pierce Brosnan doppiò la “smart house” in un episodio dei Simpsons in cui il setting era simile a quello del film.

I.T. Una mente pericolosa streaming

I.T. Una mente pericolosa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I.T. Una mente pericolosa film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=hfnDTvbtDUI

