Soliti Ignoti Speciale Telethon va in onda stasera in tv sabato 19 dicembre 2020 in prima serata su Rai 1. A condurre ci penserà Amadeus con tanti ospiti.

Soliti Ignoti Speciale Telethon stasera in tv: ospiti e anticipazioni

Anche quest’anno sarà Soliti Ignoti – Il Ritorno con una puntata speciale in onda sabato 19 dicembre in diretta su Rai1 a chiudere la maratona benefica dedicata a Telethon. Lo speciale del game show, condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà arrivare per l’occasione, al Teatro delle Vittorie, tantissimi ospiti vip.

Alcuni di loro giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero di identità e vincere il montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon, mentre altri faranno parte del gruppo di identità da svelare. Divertimento, sorprese e momenti di grande spettacolo all’insegna della solidarietà e della ricerca scientifica.

Soliti Ignoti Speciale Telethon streaming

Soliti Ignoti Speciale Telethon streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

