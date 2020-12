Walker: cast, trama, promo della serie tv con Jared Padalecki

Walker è la nuova serie tv firmata The CW con protagonista Jared Padalecki. Ecco di seguito tutte le informazioni, cast, trama, promo e quando va in onda. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO

Walker: cast

Jared Padalecki, Genevieve Padalecki, Lindsey Morgan, Keegan Allen, Mitch Pileggi, Molly Hagan, Coby Bell, Jeff Pierre, Violet Brinson, Kale Culley, Odette Annable, Chris Labadie, Alex Landi, Gabriela Flores.

Walker: trama

Si tratta del reboot della serie tv Walker, Texas Ranger con Chuck Norris andata in onda dal 1993 al 2001. Un padre vedovo torna ad Austin dopo due anni, cercando di ricongiungersi con i suoi figli, affrontare gli scontri con la sua famiglia e trovare un terreno comune con il suo nuovo partner, mentre diventa sempre più sospettoso della morte di sua moglie.

Walker: quando va in onda

La serie tv Walker con protagonista Jared Padalecki andrà in onda negli USA il giovedì sera a partire dal 21 gennaio 2021. Per il momento non si sa se e quando la serie verrà trasmessa in Italia doppiata in italiano.

Walker: promo

Walker: seguilo con noi

