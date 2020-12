Il Cavaliere Oscuro è il film stasera in tv domenica 20 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il cavaliere oscuro film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Dark Knight

USCITO IL: 23 luglio 2008

GENERE: Azione, Fantasy

ANNO: 2008

REGIA: Christopher Nolan

CAST: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman, Eric Roberts, Aaron Eckhart, Anthony Michael Hall, Monique Gabriela Curnen, Michael Jai White, Nathan Gamble, Joshua Harto, Chin Han, Melinda McGraw, Nestor Carbonell, Cillian Murphy

DURATA: 152 Minuti

Il cavaliere oscuro film stasera in tv: trama

A Gotham, nonostante con l’arrivo di Batman la situazione criminalità sia migliorata, ci sono ancora degli eventi criminosi: una delle banche più importanti della città, in mano alla mafia, viene rapinata. Batman (Christian Bale) aiutato dal fedele Alfred interpretato dal premio Oscar Michael Caine, il tenente Gordon (Gary Oldman), il nuovo Procuratore Distrettuale (Aaron Eckhart) sono costantemente impegnati a lottare contro il crimine organizzato di Gotham City. Il trio inizialmente sembra potercela fare, ma presto i tre diventano le vittime di un pericoloso malvivente, il Joker (Heath Ledger), un pagliaccio sadico e mascherato che getterà la città nel disordine e nell’anarchia.

È lui la mente della rapina alla banca. Per la malavita la situazione a Gotham City è complicata e gli affari non vanno bene a causa degli interventi del pipistrello-uomo. Durante una riunione dei boss si presenta il Joker che offre una enorme quantità di denaro per organizzare la cattura e la morte di Batman. Joker prende in mano il possesso della città, uccidendo e devastando tutto ciò che la sua mente folle gli suggerisce. Il finale sarà un crescendo di eventi drammatici, ma alla fine il bene vince sempre.

Il cavaliere oscuro film stasera in tv: curiosità

Si tratta del secondo capitolo della trilogia di Nolan dedicata all’uomo pipistrello. Il primo film si intitola Batman Begins, mentre il terzo e ultimo The Dark Knight Rises.

Per il suo iconico ruolo da Joker, Heath Ledger è stato premiato con l’Oscar postumo come miglior attore non protagonista. Il giovane era morto infatti il mese precedente rispetto alla cerimonia degli Academy Awards.

Nel film sono state inserite molte scene improvvisate. La più famosa è quando Joker vestito da infermiera fa saltare in aria l’ospedale.

Il cavaliere oscuro streaming

Il cavaliere oscuro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il cavaliere oscuro film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/6Mvl_s-9clE

