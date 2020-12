Soap Opera è il film stasera in tv domenica 20 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Soap Opera film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Alessandro Genovesi

ATTORI: Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis, Chiara Francini, Elisa Sednaoui, Ale & Franz, Caterina Guzzanti, Diego Abatantuono

PAESE: Italia

DURATA: 86 Min

DISTRIBUZIONE: Medusa

Soap Opera film stasera in tv: trama

Il film è una commedia che racconta a poche ore dal capodanno le vicende tra odi, amori, equivoci, intrecci che accadono agli abitanti di uno stesso palazzo. Francesco è ancora innamorato della sua ex Anna. Ma quest’ultima scopre di essere incinta di un altro uomo. Poi c’è Paolo sposato e che presto sarà padre ma che è pieno di dubbi in merito alle sue tendenze sessuali. La bellissima Francesca deve dimenticare il suo ex fidanzato che si è appena suicidato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alice è una star di una nota soap opera televisiva e non sa resistere agli uomini in divisa. Gianni e Mario sono due simpatici fratelli, uno costretto da un incidente sulla sedia a rotelle e l’altro costretto ad accudirlo.. Tutti questi personaggi saranno i protagonisti di una capodanno veramente speciale che cambierà irrimediabilmente le vite di ciascuno.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Soap Opera streaming

Soap Opera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Soap Opera film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=2azl54Bp5Ts&ab_channel=FilmIsNowTrailer%26ClipinItaliano

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili