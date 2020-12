THE VOICE SENIOR FINALE ANTICIPAZIONI. Stasera in tv domenica 20 dicembre 2020 torna su Rai 1 il talent show con la finalissima della prima edizione. Ecco di seguito anticipazioni e meccanismo di gara. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

The Voice Senior Finale: anticipazioni 20 dicembre 2020

Grande attesa per la finale di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici proclamerà in diretta il primo vincitore dello show che ha conquistato pubblico e critica. Durante la puntata di Knock Out di venerdì scorso, i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine, e Clementino hanno dovuto ridurre la loro “scuderia”: infatti solo due concorrenti per team affronteranno la sfida finale e questa volta, a differenza delle puntate precedenti, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto a giudicare le esibizioni e stabilire chi merita di vincere la prima edizione di The Voice Senior.

The Voice Senior Finale: i finalisti

A contendersi il titolo troviamo per il “team Loredana” Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino; il “team Gigi” schiera Marco Guerzoni e Elena Ferretti; il “team Carrisi” propone Tony Reale e Rita Mammolotti; infine a dare battaglia per il “team Clementino” saranno Roberto Tomasi e Alan Farrington. In vista del rush finale, ciascun coach ha preparato i concorrenti della propria squadra con sessioni di allenamento e prove per definire il repertorio di canzoni che presenteranno al pubblico nelle varie manche ad eliminazione.

The Voice Senior Finale: ospite Gianna Nannini

Sarà una serata in cui non mancheranno sorprese, duetti tra coach e concorrenti. Ma la vera sorpresa sarà partecipazione di Gianna Nannini come super ospite di questa Finale della prima edizione di The Voice Senior.

The Voice Senior streaming

Sarà possibile vedere le puntate del talent show sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

