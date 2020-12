Extraction è il film stasera in tv lunedì 21 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Extraction film stasera in tv: cast

La regia è di Steven C. Miller. Il cast è composto da Bruce Willis, Kellan Lutz, D.B. Sweeney, Rob Steinberg, Joshua Mikel, Lydia Hull, Roman Mitichyan, Gina Carano, Steve Coulter, Dan Bilzerian, Heather Johansen, Christopher Rob Bowen, Tyler Jon Olson, Nick Loeb, Sierra Love.

Extraction film stasera in tv: trama

Leonard Turner (Bruce Willis), agente della CIA ormai in pensione, viene rapito da un gruppo di terroristi. Suo figlio Harry (Kellan Lutz), analista governativo cui è sempre stata negata l’abilitazione “sul campo”, decide di iniziare la sua personale missione di soccorso. Tra assassini spietati, criminali internazionali e spie super addestrate, riuscirà nell’impresa?

Extraction streaming

Extraction streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

