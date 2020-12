La mia favola di Natale è il film stasera in tv lunedì 21 dicembre 2020 in onda in prima seconda su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La mia favola di Natale film stasera in tv: cast

La regia è di Sam Irvin. Il cast è composto da Marina Sirtis, Jane Carr, Charles Shaughnessy, Alexis Knapp, Callum Alexander, Pamela Sue Martin, Parker Stevenson, Tyler Clark, Catriona Toop, Brad Benedict, Chelsea Gilson, Ryan Michael Oman, Carole Taylor, Aimee-Lynn Chadwick, Shawn Murdock.

La mia favola di Natale film stasera in tv: trama

Samantha Logan sta vivendo una splendida storia d’amore con un affascinante uomo che lei crede essere un diplomatico. In realtà, il “suo” Alexander nasconde un “regale” segreto! Quando la coppia fa visita ai genitori di lei, nella città natia dove Samantha non metteva piede da anni, la situazione si complica e non poco!

La mia favola di Natale streaming

La mia favola di Natale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

