Natale 2020: i migliori album da ascoltare durante le feste

Natale 2020 è sempre più vicino e una delle cose che accendono più di tutte l’atmosfera natalizia, oltre alle mille lucine che appaiono ovunque, sono le musiche e canzoni dedicate al Natale. Di seguito ecco quelli che, secondo noi di cubemagazine.it, sono gli album natalizi più belli di varie epoche musicali ma anche generi diversi, tra cui quelli degli italiani Andrea Bocelli e Il Volo, gli americani Mariah Carey e perfino i Twisted Sisters, per un Natale Rock.

I migliori album di Natale: Mario Biondi – A Very Special Mario Christmas

Il cofanetto CD+DVD include l’album Mario Christmas del 2013 più tre nuovi brani classici natalizi. Inoltre nel DVD è compreso il concerto di Natale del Sun tour presso il Teatro Augusteo di Napoli. ASCOLTA – acquista su AMAZON o IBS

I migliori album di Natale: Laura Pausini – Laura Xmas

Per la prima volta nella sua lunga carriera, Laura Pausini ha deciso di confrontarsi con le canzoni della tradizione natalizia e ha pubblicato il suo primissimo album di Natale. Il disco include 17 brani tra cui Jingle Bell Rock, Have Yourself A Merry Little Christmas e Jingle bells. ASCOLTA – ACQUISTA

I migliori album di Natale: Michael Bublè – Christmas

Jazz e swing si fondono alla perfezione in questo album che fin dalle prime note crea subito un’atmosfera natalizia. Nonostante sia relativamente nuovo, è già diventato un “must have” di Natale. ASCOLTA – ACQUISTA

I migliori album di Natale: Mariah Carey – Merry Christmas

Parlando di classici “must have” di Natale, questa è di sicuro una delle pietre miliari degli album natalizi. Il disco contiene la canzone All I Want for Christmas is you scritta appositamente e diventata uno dei brani di Natale per eccellenza. ASCOLTA – ACQUISTA

I migliori album di Natale: Il Volo – Buon Natale

L’album natalizio del trio liric pop Il Volo ha avuto un successo straordinario in USA tanto da raggiungere il primo posto della classifica Billboard Classical Albums. Oltre a brani classici americani di Natale, anche alcuni duetti e canzoni in tedesco, spagnolo e italiano. ASCOLTA – ACQUISTA

I migliori album di Natale: Bing Crosby – White Christmas

Non si può parlare di album natalizi senza nominare Bing Crosby. Sono moltissimi i dischi che il crooner pubblicò come colonna sonora di Natale, tra gli altri White Christmas in cui collaborò con vari artisti per la sua realizzazione. ASCOLTA – ACQUISTA

I migliori album di Natale: Andrea Bocelli – My Christmas

Anche Andrea Bocelli ha dedicato un album alle festività natalizie inserendo molte collaborazioni importanti tra cui Malika Ayane, Mary J. Blige, Natalie Cole (figlia di Nat King Cole) e perfino con i Muppets per la canzone Jingle Bells. ASCOLTA – ACQUISTA

I migliori album di Natale: Celine Dion – These Are Special Times

La voce cristallina ma potente di Céline Dion trasporta in questo album di canzoni natalizie immediatamente nell’atmosfera del periodo più magico dell’anno. Nel disco anche The Prayer, celebre duetto con Andrea Bocelli. ASCOLTA – ACQUISTA

I migliori album di Natale: Twisted Sisters – A Twisted Christmas

Chiudiamo la lista dei migliori album per Natale con una raccolta davvero non convenzionale. Si tratta dei Twisted Sisters e del loro disco natalizio che include tutte le classiche canzoni di Natale, rivisitate dalla band in chiave rock! ASCOLTA – ACQUISTA