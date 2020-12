Non ci resta che il crimine film stasera in tv 21 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Non ci resta che il crimine è il film stasera in tv lunedì 21 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non ci resta che il crimine film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Massimiliano Bruno

CAST: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno, Daniele Trombetti, Daniele Blando, Emanuel Bevilacqua, Sara Baccarini, Lorenzo Lucchi

DURATA: 102 Minuti

Non ci resta che il crimine film stasera in tv: trama

Roma, 2018. Tre amici di vecchia data che vivono arrangiandosi, con scarsi mezzi e talento creativo, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma alla scoperta dei luoghi simbolo della Banda della Magliana. L’idea è di Moreno e promette grandi guadagni. Abiti d’epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta: sono pronti a lanciarsi nell’impresa. Peccato, però, che uno scherzo del destino li catapulta nel 1982, nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna, e in men che non si dica si ritrovano faccia a faccia con Renatino, capo della Banda che all’epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio.

Come fare a tornare indietro, o meglio al futuro, senza rinunciare all’occasione di fare soldi con le scommesse? Potrebbero puntare tutto su Giuseppe, enciclopedia vivente dei Mondiali, o farsi aiutare da Gianfranco, il nerd della scuola che ha incredibilmente fatto fortuna, oppure la svolta potrebbe arrivare dalla Donna del Boss? Intrappolati dal loro stesso gioco, i tre vivranno una beffarda avventura criminale…

Non ci resta che il crimine recensione

Film molto divertente soprattutto per quegli equivoci che gli attori protagonisti sanno rendere indimenticabili, come la scena del cellulare che vibra in un locale affollato oppure il momento in cui Gassman canta il brano Tre Parole a Ilenia Pastorelli, che veste i panni della compagna del De Pedis interpretato da Edoardo Leo. Esilarante la scena con Gassman, Giallini e Tognazzi truccati da Kiss durante una rapina. Una commedia che guarda ai tempi moderni con amarezza e una bella comicità che di antico con una ottima fotografia.

Non ci resta che il crimine film stasera in tv: curiosità

La pellicola è la sesta prova alla regia di Massimilano Bruno che, a due anni da Beata ignoranza e a quattro da Gli ultimi saranno gli ultimi.

Il titolo fa subito venire in mente il capolavoro dell’84 con Troisi e Benigni catapultati nel rinascimento all’epoca di Leonardo e Savonarola.

L’attore Edoardo Leo è alla sua seconda collaborazione con il regista Bruno, mentre Tognazzi è alla prima. Gassmann è stato diretto da Bruno nei film Beata ignoranza, Viva l’Italia! e Gli ultimi saranno ultimi.

Non ci resta che il crimine film al cinema: trailer

