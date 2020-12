Harry Potter e i Doni della Morte parte 1 è il film stasera in tv martedì 22 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Harry Potter tutta la saga su Italia 1

L’intera saga cinematografica che racconta le avventure di Harry Potter, i suoi amici Ron Wesley, Hermione Granger e tutta la scuola di magia di Hogwarts nella lotta contro il nemico Voldemort andrà in onda nei lunedì sera di marzo e aprile 2020 (salvo cambi di palinsesto da parte di Mediaset). Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. CALENDARIO DELLA SAGA SU ITALIA1

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Harry Potter e i Doni della Morte parte 1: scheda

TITOLO ORIGINALE: Harry Potter and the Deathly Hallows: part I

DATA USCITA: 19 novembre 2010

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

ANNO: 2010

REGIA: David Yates

CAST: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Bill Nighy, Jason Isaacs, John Hurt, Ciarán Hinds, Rhys Ifans

DURATA: 146 Minuti

Harry Potter e i Doni della Morte parte 1 film stasera in tv: trama

Silente è morto e Voldemort è tornato più potente che mai. Harry Potter è in fuga, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato.Tutto il mondo magico, ma anche quello dei babbani, sono in terribile pericolo, ma sconfiggere il Signore Oscuro questa volta sembra una missione impossibile.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tutti i grandi maghi del passato sono ormai morti e l’unica speranza resta Harry Potter che, insieme ai suoi due fedeli amici Ron ed Hermione, parte alla disperata ricerca dei restanti horcrux, oggetti in cui Voldemort ha nascosto pezzi della sua anima per diventare immortale. Braccati dai Mangiamorte, i giovanissimi maghi scoprono anche alcuni indizi che Silente ha lasciato loro su alcuni misteriosi oggetti chiamati i Doni della Morte. Di cosa si tratta? E perchè il vecchio preside di Hogwarts li ha reputati così importanti per la sconfitta del Signore Oscuro?

Harry Potter e i Doni della Morte parte 1: curiosità

Il film fu girato nel corso del 2009 in concomitanza con quelle dell’ottavo e ultimo capitolo.

Il regista David Yates ha diretto anche L’ordine della fenice (2007) e Il principe mezzosangue (2009)

Lo sceneggiatore Steve Kloves ha collaborato a tutti i film della saga, tranne L’Ordine della Fenice.

Negli Stati Uniti il film ha totalizzato un incasso pari a $ 125 120 000 nel primo fine settimana, mentre in Italia nello stesso periodo l’incasso è stato di 7 452 768 € nel primo fine settimana. Nel mondo il film ha incassato un totale di $ 960 283 305 $, divenendo il terzo film della saga di Harry Potter per incasso.

Harry Potter e i Doni della Morte parte 1 streaming

Harry Potter e i Doni della Morte parte 1 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Harry Potter e i Doni della Morte parte 1 film stasera in tv: trailer

Harry Potter: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Harry Potter basta andare sull’hashtag ufficiale #HarryPotter. Oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook di Mediaset.

Per essere sempre aggiornato su Harry Potter e gli altri film segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina

Harry Potter: link utili