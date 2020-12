Alla ricerca di Nemo è il film stasera in tv mercoledì 23 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Alla ricerca di Nemo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Finding Nemo

USCITO IL: 3 dicembre 2003

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia

ANNO: 2003

REGIA: Lee Unkrich, Andrew Stanton

DURATA: 100 Minuti

Alla ricerca di Nemo film stasera in tv: trama

La Grande Barriera Corallina è piena di tante forme di vita, è splendida ma anche piena di pericoli. Un piccolo pesce pagliaccio Nemo è l’unico pesciolino di una covata di milioni di uova sopravvissuto al furioso appetito dei pesci grandi. Il papà di Nemo che si chiama Marlin, è deciso a fare di tutto pur di proteggerlo. Nemo cresce velocemente dentro il sicuro rifugio di una splendida anemone di mare ma ecco che arriva il primo giorno di scuola e Marlin lo accompagna preoccupato E’ un padre premuroso e molto angosciato da quello che può succedere al suo pesciolino. Marlin aveva proibito a Nemo di oltrepassare l’imponente “baratro” della barriera, ma Nemo non resiste e sfida il padre andando oltre la barriera a curiosare intorno ad un relitto di una barca. Viene improvvisamente catturato da un sub mentre Marlin assiste impotente…

Alla ricerca di Nemo film stasera in tv: curiosità

Ha vinto il premio Oscar 2004 come miglior film d’animazione.

I personaggi Pixar vengono ideati anni prima rispetto alla loro uscita al cinema tanto che vengono inseriti nei film precedenti per introdurli. Nemo infatti è apparso per la prima volta come n peluche nella stanza della piccola Boo in Monsters & Co. del 2001).

Il diploma del dentista è stato rilasciato dalla Pixar University School of Dentistry.

Alla ricerca di Nemo streaming

Alla ricerca di Nemo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Alla ricerca di Nemo film stasera in tv: trailer

