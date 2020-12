FRATELLI CAPUTO PRIMA PUNTATA. Mercoledì 23 dicembre 2020 arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Fratelli Caputo cast

La regia è di Alessio Inturri. Il cast è composto da Nino Frassica, Cesare Bocci, Aurora Quattrocchi, Anna Teresa Rossini, Sara D’Amario, Giorgia Boni, Riccardo de Rinaldis, Riccardo Antonaci.

Fratelli Caputo prima puntata: trama e anticipazioni 23 dicembre 2020

Fratelli Caputo è la storia di un rapporto di amore/odio e di un eterno conflitto tra due fratellastri, Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) che si conoscono per la prima volta a distanza di cinquant’anni. Sono entrambi figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva conosciuto Franca e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto, abbandonando così la famiglia siciliana.

Nino è cresciuto così senza padre, con la ferita di un abbandono che la madre non ha mai cercato di attenuare ma che ha acuito, manifestando continuamente il suo odio per il marito fedifrago e peccatore.

Alberto, al contrario, ha avuto un padre, una famiglia felice e una formazione universitaria, tutto quello che a Nino è stato negato.

Sulla scia dell’esperienza paterna, Alberto arriva a Roccatella per candidarsi come sindaco ma ben presto invade la vita di Nino. Scopre infatti che il casale in cui vivono Agata e il fratellastro è il suo e li costringe a una convivenza forzata, portando con sé tutta la sua famiglia milanese: la moglie Patrizia, la figlia Barbara, i figli Andrea e Giacomo.

Fratelli Caputo streaming

La nuova fiction andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

