Roberto Bolle Danza Con Me 2021: ospiti e anticipazioni 1 gennaio

Roberto Bolle Danza Con Me 2021 va in onda venerdì 1 gennaio in prima serata su Rai 1. Sarà uno spettacolo unico per salutare alla grande il nuovo anno tra danza, musica e grandi ospiti. Di seguito tutte le anticipazioni. DOVE VEDERE LA DIRETTA IN TV STREAMING E REPLICA

Roberto Bolle Danza Con Me 2021: torna lo spettacolo su Rai 1

Danza con me, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, è una bella abitudine a cui non ci si abitua mai. Pur nelle difficoltà del fare spettacolo di questi tempi, Danza con me va in scena anche quest’anno e viaggia, incontra, abbraccia portando gli spettatori con leggerezza in un mondo altro.

Roberto Bolle Danza Con Me 2020: ospiti 1 gennaio

Gli ospiti che hanno accettato l’invito di Roberto Bolle a esibirsi con lui sono molti. Tra loro Vasco Rossi, che manca dagli studi televisivi dal 2005 e che ha scelto proprio Danza con me per lanciare in esclusiva la sua nuova canzone nel segno e nella speranza della rinascita: Una canzone d’amore buttata via. Il brano è stato coreografato da Mauro Bigonzetti per Roberto Bolle insieme con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace, della Compagnia della Scala, in un incrocio di passi a due, momenti corali e assoli per raccontare l’amore in ogni sua forma. La coreografia è ambientata nel Laboratorio Ansaldo del Teatro Alla Scala di Milano dove l’arte viene costruita e custodita in attesa che tutto riprenda.

La conduzione della serata è affidata agli attori Francesco Montanari e Stefano Fresi. Un duo inedito, che richiama la televisione di un tempo, elegante e divertente. I due, armati anche di un pianoforte, presenteranno, interpreteranno, suoneranno e balleranno. Accanto a loro Miriam Leone, che con grazia e ironia non mancherà di rivelare doti nascoste di ballerina. Ospite d’eccezione della puntata Michelle Hunziker che si esibirà con Bolle in un numero di musical. A lei inoltre Roberto ha affidato la presentazione di un pezzo contro la violenza sulle donne, tema ad entrambi molto caro.

La musica è come sempre tra gli ingredienti principali di Danza con me.

Quest’anno per la prima volta ospite Ghali, che offrirà al pubblico la sua musica, ma anche un’interpretazione toccante della poesia dell’attivista per i diritti civili Maya Angelou “Still I Rise” che verrà interpretata dalla danza di Carlos Kamizele, il ballerino congolese di street dance che ha conquistato per l’Italia il titolo di Campione del Mondo, pur non avendo mai ottenuto la cittadinanza italiana. Ed ancora Diodato, l’artista più premiato dell’anno che regalerà ai suoi fan un lato inedito dando vita a performance inaspettate. Tra gli ospiti anche Fabio Caressa per un esperimento che conquisterà anche i calciofili più impermeabili alla danza.

Roberto Bolle Danza Con Me 2021 sui social

Per commentare in diretta la serata e notte di Roberto Bolle Danza Con Me 2021 andare sugli hashtag #DanzaConMe #RobertoBolle, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

