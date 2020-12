Alla Ricerca Di Dory è il film stasera in tv giovedì 24 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Alla Ricerca Di Dory film stasera in tv: cast

La regia è di Andrew Stanton e Angus MacLane. Il cast è composto da Carla Signoris, Luca Zingaretti, Stefano Masciarelli, Massimiliano Rosolino, Licia Colò, Baby K, Ellen Degeneres, Albert Brooks, Ty Burrell, Hayden Rolence, Diane Keaton, Eugene Levy, Idris Elba.

Alla Ricerca Di Dory film stasera in tv: trama

A Dory improvvisamente viene in mente di avere una famiglia che forse la sta cercando e così parte per una nuova avventura insieme a Nemo e Marlin attraverso l’oceano fino al prestigioso Parco Oceanografico, in California: un acquario/centro veterinario. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più stravaganti del posto: Hank, un irascibile polpo sempre alla ricerca della fuga, Bailey, un beluga convinto di avere un sonar difettoso, e Destiny, uno squalo balena miope. Esplorando le complesse regole del Parco Oceanografico, Dory e i suoi compagni d’avventura scopriranno l’amicizia, il senso della famiglia. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Alla Ricerca Di Dory film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel del film Disney / Pixar Alla ricerca di Nemo.

Hank ha solo sette tentacoli perchè gli animatori si sono accorti che nel suo corpo non ce ne stavano otto. Hanno così adattato la sua storia per giustificare la “zampa” mancante.

Il film si svolge un anno dopo il primo capitolo della saga, anche se tra l’uscita del primo e quella del secondo sono passati 13 anni.

Nella versione originale è Ellen Degeneres a dare la voce alla protagonista Dory.

Alla Ricerca Di Dory streaming

Alla Ricerca Di Dory streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Alla Ricerca Di Dory film stasera in tv: trailer