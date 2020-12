Heidi è il film stasera in tv giovedì 24 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Heidi film stasera in tv: cast

La regia è di Alain Gsponer. Il cast è composto da Bruno Ganz, Anuk Steffen, Katharina Schuttler, Jella Haase, Maxim Mehmet, Peter Lohmeyer.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Heidi film stasera in tv: trama

Nel bel mezzo della natura delle montagne svizzere, in una piccola casetta la giovane Heidi, orfana, vive con il nonno, curando le caprette che lui alleva. Il suo migliore amico è il pastorello Peter e con lui la ragazzina si gode spensierate giornate di libertà sui monti. Tutto cambia quando la zia di Heidi, Dete, decide di sottrarla alle cure del nonno, portandola con sé a Francoforte. Qui Heidi farà compagnia a Klara, la figlia del ricco Signor Seseman, e imparerà a leggere e scrivere sotto la guida della severa signorina Rottnmeier. In città la ragazzina si appassionerà alla lettura e troverà una nuova amica, ma la nostalgia per le sue montagne e per suo nonno si farà sentire in modo sempre più prepotente…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Heidi film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal romanzo ottocentesco di Johanna Spyri.

Sono state fatte diverse trasposizioni per la tv e cinema della storia di Heidi, tra cui il film Zoccoletti olandesi (1937) con Shirley Temple e il celebre cartone animato.

Heidi streaming

Heidi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Heidi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili