Nativity è il film stasera in tv giovedì 24 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nativity film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Nativity Story

DATA USCITA: 01 dicembre 2006

GENERE: Storico

ANNO: 2006

REGIA: Catherine Hardwicke

CAST: Keisha Castle-Hughes, Oscar Isaac, Hiam Abbass, Shaun Toub, Ciarán Hinds, Shohreh Aghdashloo, Alexander Siddig, Yvonne Sciò, Gabriele Scharnitzky, Eriq Ebouaney

DURATA: 101 Minuti

Nativity film stasera in tv: trama

Maria è la figlia di una coppia di povera gente. Viene promessa in sposa a Giuseppe, originario di Betlemme, conosciuto come uomo di grande onore e sensibilità. Dopo il fidanzamento, Maria, riceve una notizia ancora più sconvolgente. Un angelo le appare per comunicarle la volontà del Signore, ossia quella di concepire suo figlio, che sarà figlio di Dio uomo e che cambierà per sempre le sorti del mondo.

Maria va a trovare sua cugina Elisabetta e al suo ritorno la gravidanza è evidente ed è oggetto di pettegolezzi in paese. Intanto un angelo va in sogno da Giuseppe e gli dice che deve riconoscere il bambino. Giuseppe riconosce la paternità e salva Maria dalla lapidazione. A Novembre il Re Erode annuncia un censimento, per il quale tutti gli uomini devono rientrare nel proprio paese d’origine, inizia il lungo e difficoltoso viaggio di Maria e Giuseppe verso Betlemme, dove partorirà in una stalla Gesù, il figlio di Dio.

Nativity film stasera in tv: curiosità

La pellicola ebbe un enorme successo, tanto che furono realizzati dei sequel. Il primo intitolato Nativity 2: Danger in the Manger (2012). Poi seguì un terzo film, Nativity 3: Dude, Where is my donkey?

La pellicola incassato più di 5 milioni di sterline avendo a disposizione un budget di soli 2 milioni.

Nativity streaming

