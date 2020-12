Gli eroi del Natale è il film stasera in tv venerdì 25 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gli eroi del Natale film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Star

DATA USCITA: 30 novembre 2017

GENERE: Animazione

ANNO: 2017

REGIA: Timothy Reckart

DURATA: 86 Minuti

Gli eroi del Natale film stasera in tv: trama

La storia della natività di Gesù viene raccontata attraverso gli occhi degli animaletti protagonisti dei nostri presepi. Il protagonista è un coraggioso asino di nome Bo che aspira ad una vita che vada oltre il suo trantran quotidiano al mulino del villaggio dove sgobbava tutto il giorno. Un giorno trova il coraggio di fuggire e finalmente libero inizia un avventuroso viaggio. Durante il tragitto conosce Ruth, un’adorabile pecorella che ha perso il suo gregge e Dave, una colomba dalle elevate aspirazioni. Insieme a tre simpaticissimi cammelli ed altri eccentrici animali da stalla, Bo ed i suoi nuovi amici seguono la Stella e diventano eroi per caso della più grande storia mai raccontata: il primo Natale dell’umanità.

Gli eroi del Natale recensione

La pellicola trasforma in immagini animate la storia della natività di Gesù scritta in un racconto di Carlos Kotkin e Simon Moore. Il primo Natale cristiano è visto attraverso gli occhi degli animali che erano presenti durante quella notte. Belle le musiche opera di Alan Silvestri, Thomas Newman, Mark Mancina. Alla realizzazione della colonna sonora hanno collaborato numerosi cantanti e gruppi tra cui anche Mariah Carey.

Gli eroi del Natale film stasera in tv: curiosità

Il film è diretto dal regista Timothy Reckart e sceneggiato da Carlos Kotkin su una storia di Carlos Kotkin e Simon Moore.

Timothy Reckart è alla sua prima regia di un lungometraggio.

Le animazioni sono curate da Cinesite a Montreal (Canada) e questo ha reso possibile contenere il budget sotto i 20 milioni di dollari, meno di un quarto delle equivalenti produzioni hollywoodiani.

Gli eroi del Natale streaming

Gli eroi del Natale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gli eroi del Natale film stasera in tv: trailer