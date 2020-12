L’amore non dorme mai film stasera in tv 25 dicembre: cast, trama, streaming

L’amore non dorme mai è il film stasera in tv venerdì 25 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’amore non dorme mai film stasera in tv: cast

La regia è di Phil Traill. Il cast è composto da Odette Annable, Dave Annable, Jess Salgueiro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’amore non dorme mai film stasera in tv: trama

Lizzie si sta preparando per il suo matrimonio, ma ha il problema che di notte non riesce a dormire. Una sera, incontra Billy, un barman insonne e frustrato quanto lei e scopre che vicino a lui, riesce a dormire serena…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’amore non dorme mai streaming

L’amore non dorme mai streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.