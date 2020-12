Natale da Chef è il film stasera in tv venerdì 25 dicembre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Natale da Chef film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 dicembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Neri Parenti

CAST: Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara Foria, Maurizio Casagrande, Milena Vukotic, Biagio Izzo, Loredana De Nardis

Natale da Chef film stasera in tv: trama

Gualtiero Saporito crede di essere un grande chef… ma cucina solo schifezze. Gualtiero è tenace e propone la sua cucina in ogni occasione ricevendo in cambio insulti e porte in faccia. Un giorno Furio Galli, proprietario di una famosissima ditta di catering, gli offre il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per il prossimo G7. Ma Furio ha intenzioni losche. Infatti per salvare la sua azienda dalla bancarotta deve perdere l’appalto e far vincere il suo avversario. Gualtiero si troverà al comando di una brigata formata da un aiuto cuoco che non sente i sapori, un sommelier astemio e una pasticcera che esce dalle torte… Come andrà a finire? Di sicuro con tante risate!

Natale da Chef film stasera in tv: curiosità

Parenti è considerato il padre del cinepanettone, con all’attivo più di 40 film. Il primo fu Vacanze di Natale ’95.

Nel film c’è un cameo di Gianfranco Vissani, pioniere degli chef in tv, che recita la parte del critico gastronomico.

Dalla separazione artistica tra Massimo Boldi e Christian De Sica, entrambi fanno uscire a Natale il rispettivo cinepanettone. Esce infatti sempre giovedì 14 dicembre 2017 Poveri Ma Ricchissimi di De Sica. Leggi trama e recensione.

Natale da Chef streaming

Natale da Chef streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Natale da Chef film stasera in tv: trailer

