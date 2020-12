Un magico Natale è il film stasera in tv venerdì 25 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un magico Natale film stasera in tv: cast

La regia è di John Bradshaw. Il cast è composto da Lindy Booth, Paul McGillion, Derek McGrath.

Un magico Natale film stasera in tv: trama

Un incidente stravolge la vita di Carrie. Ma prima di andare in Paradiso, dovrà compiere un’ultima buona azione.

Un magico Natale streaming

Un magico Natale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.