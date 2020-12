Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 è il film stasera in tv sabato 26 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Harry Potter tutta la saga su Italia 1

L’intera saga cinematografica che racconta le avventure di Harry Potter, i suoi amici Ron Wesley, Hermione Granger e tutta la scuola di magia di Hogwarts nella lotta contro il nemico Voldemort andrà in onda nei lunedì sera di marzo e aprile 2020 (salvo cambi di palinsesto da parte di Mediaset). Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. CALENDARIO DELLA SAGA SU ITALIA1

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Harry Potter and the Deathly Hallows: part II

DATA USCITA: 13 luglio 2011

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

ANNO: 2011

REGIA: David Yates

ATTORI: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Michael Gambon, Jason Isaacs, Maggie Smith, John Hurt, Ciarán Hinds, Jim Broadbent

DURATA: 130 Minuti

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 stasera in tv: trama

Abbiamo lasciato alla fine della prima parte Harry, Ron ed Hermione a Villa Conchiglia distrutti per la morte di Dobby per mano di Bellatrix. Per i tre c’è poco tempo per il lutto, infatti subito i maghi organizzano un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove sono convinti che sia nascosto uno degli Horcrux di Voldemort. Messi alle strette dai mangiamorte, Harry, Ron ed Hermione riescono però a fuggire cavalcando un meraviglioso drago tenuto prigioniero nelle segrete della banca. Così, determinati a distruggere l’Horcrux e trovare l’ultimo, tornano ad Hogwarts. Proprio la scuola sarà il teatro del tetro scontro finale tra le forze del male e del bene dove ovviamente non mancheranno le terribili morti ma anche alcune rivelazioni che cambieranno la vita di Harry Potter per sempre… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE DEL FILM

Harry Potter e i Doni della Morte parte 2: curiosità

La saga cinematografica di Harry Potter è cominciata nel 2001 con Harry Potter e la pietra filosofale, e si è conclusa con questa ottava pellicola per un totale di 10 anni di lavorazione.

Questo è l’unico degli otto film della saga in cui il serpentese è stato sottotitolato. Questo perché Voldemort ha un dialogo molto intimo e soprattutto molto lungo con il serpente Nagini.

La parte 2 dei Doni della Morte è stata la pellicola maggiormente premiata della saga: i riconoscimenti internazionali ricevuti sono infatti numerosi, specialmente in ambito tecnico.

Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 streaming

Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Harry Potter e i Doni della Morte parte 2: trailer

Harry Potter: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Harry Potter basta andare sull’hashtag ufficiale #HarryPotter. Oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook di Mediaset.

