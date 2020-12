Il Ciclone è il film stasera in tv sabato 26 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Ciclone film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 20 dicembre 1996

GENERE: Commedia

ANNO: 1996

REGIA: Leonardo Pieraccioni

CAST: Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Barbara Enrichi, Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Alessandro Haber, Tosca D’Aquino, Natalia Estrada, Gianni Pellegrino, Paolo Hendel, Ana Valeria Dini, Benedetta Mazzini, Patrizia Corti, Alessio Caruso, Corinna Locastro, Giuliano Grande, Pilar Marin, Gianni Ferreri

DURATA: 94 Minuti

Il Ciclone film stasera in tv: trama

In un paesino della Toscana vive la famiglia Quarini, il padre Osvaldo e i tre figli Levante, Libero e Selvaggia. Levante, un giovane ragioniere che tiene la contabilità di molte attività del paese, tra cui quella del negozio di alimentari e quella dell’erborista napoletana Carlina, coetanea ex compagna di scuola ed innamorata da sempre di lui. Il fratello Libero dipinge quadri con domande teologiche e la sorella Selvaggia è segretamente legata alla farmacista Isabella. Un giorno una compagnia spagnola di splendide ballerine di flamenco arriva al casolare, scambiandolo per un agriturismo. Devono fermarsi per tre giorni in occasione della festa locale..

Il Ciclone film stasera in tv: curiosità

La cascina dove si svolge la storia nella realtà si trova a Laterina, un piccolo paesino immerso nelle campagne toscane in provincia di Arezzo. Invece le scene all’interno del paese di Levante sono state girate nei borghi di Poppi e Stia, entrambi comuni della vallata del Casentino.

Il motorino usato nel film è un Motobecane 50V Type Luxe del 1979.

Il Ciclone streaming

Il Ciclone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Ciclone film stasera in tv: trailer

