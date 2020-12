Il Diario di Bridget Jones è il film stasera in tv sabato 26 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Diario di Bridget Jones film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Bridget Jones’s Diary

DATA USCITA: 19 ottobre 2001

GENERE: Commedia

ANNO: 2001

REGIA: Sharon Maguire

CAST: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Jim Broadbent, Gemma Jones, Sally Phillips, Claire Skinner, James Callis, Embeth Davidtz, Shirley Henderson, Neil Pearson

DURATA: 97 Minuti

Il Diario di Bridget Jones film stasera in tv: trama

Bridget Jones (Renee Zellweger) è una raggazza di 30 single e con qualche chilo di troppo. Ogni anno fa buoni propositi sul dare una regolata al proprio modo di vivere, ma i suoi piani vanno sempre in fumo. Alla cena di Natale la madre presenta a Bridget l’avvocato Mark Darcy (Colin Firth). La ragazza lo inquadra come persona arrogante. A lui preferisce il suo titolare, l’affascinante Daniel Cleaver (Hugh Grant), anche se sa che è un incurabile donnaiolo. Dopo tanti anni senza un uomo Bridget si ritrova oggetto del desiderio sia di Mark sia di Daniel…

Il Diario di Bridget Jones film stasera in tv: curiosità

Renee Zellweger ha dovuto ingrassare per interpretare al meglio la fisicità della protagonista. La sua dieta fu a base di panini al burro di arachidi, hamburger, pizze e bevande caloriche. Grazie a questa dieta a base di cibo spazzatura prese circa 12 chili.

Il film costò circa 26 milioni di dollari ed ebbe un ottimo riscontro al botteghino incassando, in tutto il mondo, oltre 280 milioni di dollari.

La pellicola ha avuto due sequel: Che pasticcio, Bridget Jones! (2004), e Bridget Jones’s Baby (2016).

Il Diario di Bridget Jones streaming

Il Diario di Bridget Jones streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Diario di Bridget Jones film stasera in tv: trailer

