Jack Frost è il film stasera in tv sabato 26 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

Jack Frost film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Drammatico, Family

ANNO: 1998

REGIA: Troy Miller

CAST: Michael Keaton, Kelly Preston, Henry Collins, Eli Marienthal, Taylor Handley, Mark Addy, Joseph Cross

DURATA: 95 Minuti

Jack Frost film stasera in tv: trama

La famiglia Frost è molto unita, nonostante il lavoro conduca Jack lontano da casa anche per lunghi periodi: Jack fa il musicista e con la sua band è impegnato nelle tournee, al termine delle quali ritrova gli affetti che per lui contano di più, la moglie Gabby e il figlioletto Charlie. Ma un giorno dentro questa situazione irrompe la tragedia: al ritorno da uno spettacolo, Jack ha un incidente d’auto e muore. La moglie e il figlio devono inventarsi una nuova vita. E’ difficilissimo per tutti e due, ma, quando arriva Natale, nella cittadina ricoperta di neve, Charlie, che ha ora 12 anni, costruisce un pupazzo di neve col quale, poco dopo, comincia a parlare. Il pupazzo risponde con la voce di Jack.

Jack Frost film stasera in tv: curiosità

Jack Frost è un personaggio molto popolare nei paesi anglosassoni e compare in numerosi film, libri e canzoni.

Il film non ha avuto un grande riscontro di pubblico. Infatti è costato circa 85 milioni di dollari e ne ha incassati solo 35 milioni.

Gabby è interpretata da Kelly Preston che la moglie di John Travolta.

Jack Frost streaming

Jack Frost streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jack Frost film stasera in tv: trailer

