The Terminal film stasera in tv 26 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Terminal è il film stasera in tv sabato 26 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Terminal film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Terminal

GENERE: sentimentale, commedia

ANNO: 2004

REGISTA: Steven Spielberg

CAST: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Kumar Pallana, Zoe Saldana, Eddie Jones, Michael Nouri, Jude Ciccolella, Corey Reynolds

DURATA: 131 Minuti

The Terminal streaming

The Terminal film stasera in tv: trama

Viktor Navorski sbarca all’aeroporto di New York. Il suo paese di provenienza è la Krakozhia, un paese nato dallo smembramento dell’Urss. Nel momento in cui mette piede nel suolo americano viene però bloccato. Infatti in Krakozhia c’è stato un colpo di stato e il nuovo regime non viene riconosciuto dagli Stati Uniti. Viktor Navorski non puo’ entrare in America ed è cpstretto a vivere all’interno del terminal che diventa la sua casa in attesa di poter realizzare il sogno per cui è sbarcato negli Stati Uniti d’America.

The Terminal film stasera in tv: curiosità

L’aeroporto costruito per il film è basato sull’aeroporto internazionale di Düsseldorf.

The Terminal fu selezionato come film di apertura al Festival del Cinema di Venezia nel 2004.

Tom Hanks è alla sua seconda collaborazione con Stanley Tucci. Precedentemente avevano recitato in Era mio padre (2002).

The Terminal film stasera in tv: trailer

