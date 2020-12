Un bebè per Natale film stasera in tv 26 dicembre: cast, trama, streaming

Un bebè per Natale è il film stasera in tv venerdì 26 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un bebè per Natale film stasera in tv: cast

La regia è di Eric Summer. Il cast è composto da Laëtitia Milot, Alexis Loret, Maud Baecker, Arnaud Binard, Bartholomew Boutellis, Emilie Hantz, Franz-Rudolf Lang, Antoine Levannier, Salvatore Ingoglia, Aline Hamou.

Un bebè per Natale film stasera in tv: trama

E’ Natale, Noemie, a causa di un incidente, si risveglia dal coma dopo sei mesi. La sorpresa, al risveglio, è che lei è incinta. Non ricordando niente fino ad una settimana prima dall’incidente, non sa chi possa essere il padre. Maureen, la sua migliore amica, decide di raccontarle tutto: In effetti Noemie era fidanzata con Olivier, un uomo tutto d’un pezzo, direttore di banca, ma al ritorno del suo vecchio amore, Yann, che l’aveva lasciata per seguire i suoi sogni, lei ha avuto dei dubbi.

Non più sicura del suo amore per Olivier, potrebbe anche essere successo qualcosa con Yann. Olivier, cerca di dimostrarle di essere cambiato, meno attaccato alle cose materiali e di amare i bambini e la famiglia. Yann, che ha sempre avuto la testa per aria, cerca di essere un affidabile e concreto marito e futuro padre. Ma tra i due papà ci potrebbe anche essere Raphael, un medico conosciuto casualmente proprio il giorno dell’incidente.

Un bebè per Natale streaming

Un bebè per Natale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

