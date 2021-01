Alvin Superstar 3 Si salvi chi può è il film stasera in tv giovedì 31 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Alvin Superstar 3 Si salvi chi può film stasera in tv: cast

La regia è di Mike Mitchell. Il cast è composto da Jason Lee, Matthew Gray Gubler, Justin Long, Christina Applegate, Alyssa Milano, David Cross, Andy Buckley, Luisa D’Oliveira, Tucker Albrizzi.

Alvin Superstar 3 Si salvi chi può film stasera in tv: trama

Terza avventura cinematografica per i tre astuti e scatenati scoiattoli: Alvin, Simon e Theodore. A condividere il viaggio-soggiorno su una lussuosissima nave da crociera con i nostri eroi, ci sono anche le belle e civettuole Chipettes. Ben presto il viaggio porterà i Chipmunks e le Chipettes su un’incantevole isola che sembra assolutamente deserta. Peccato che rischino di rimanerci per un tempo indefinito…

Alvin Superstar 3 Si salvi chi può streaming

Alvin Superstar 3 Si salvi chi può streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Alvin Superstar 3 Si salvi chi può film stasera in tv: trailer

