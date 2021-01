Capodanno 2021 Rai 1: ospiti e anticipazioni L’Anno Che Verrà

CAPODANNO 2021 RAI 1. Lo show L’Anno Che Verrà torna anche quest’anno su Rai 1 in diretta tv dagli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi in Roma per dire addio al 2020 e brindare alla mezzanotte del 2021 con un cast d’eccezione. Di seguito ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della serata. Leggi anche: DOVE VEDERE LA DIRETTA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Capodanno 2021 Rai 1: anticipazioni de L’Anno Che Verrà

Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale notte di San Silvestro su Rai 1, una notte da trascorrere all’insegna della serenità.

Non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli studi Rai ospiteranno una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica, in un programma condotto da Amadeus, con la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Capodanno 2020 Rai 1: ospiti de L’Anno Che Verrà

Naturalmente, il pezzo forte della serata sarà il cast messo a punto per dare vita a una serata unica. Un nuovo anno sta per arrivare e sarà salutato, oltre a Gianni Morandi, insieme ad Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, J-Ax, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Viktorija Mihajlović, Nino Frassica e, per i più piccoli, i protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gli artisti saranno accompagnati da una band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Le coreografie messe a punto dal corpo di ballo renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera della serata.

Capodanno 2021 sui social

Per commentare in diretta la serata e notte di Capodanno 2021 basta andare sugli hashtag #Capodanno #Capodanno2021, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Capodanno 2021 e gli altri programmi del momento segui le pagine Facebook: Cube Magazine vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Capodanno 2021: link utili