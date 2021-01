Independence Day è il film stasera in tv giovedì 31 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Independence Day film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Fantascienza

ANNO: 1996

REGIA: Roland Emmerich

CAST: Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin, Vivica A. Fox

DURATA: 144 Minuti

Independence Day film stasera in tv: trama

A pochi giorni alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza, il cielo su Washington è oscurato da una gigantesca astronave extraterrestre. All’inizio il governo degli Stati Uniti e la popolazione non hanno ben chiaro quali siano le intenzioni dei visitatori alieni. Molti si dichiarano ostile ma altri si dimostrano pacifisti e disposti all’accoglienza. Un misterioso segnale penetra l’atmosfera terrestre, sembra una specie di conto alla rovescia dell’aggressione alla Terra. David Levison scopre il codice, ma purtroppo l’attacco ha inizio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Viene distrutta la Casa Bianca. Il presidente americano Thomas J. Whitmore riesce a salvarsi in extremis. La città è bombardata e a nulla valgono le armi militari messe in campo. Il pilota Steven Hiller cattura un alieno e lo trasporta al centro di ricerche “Area 51” dove è custodito il disco volante di Roswell precipitato nel 1947. Hiller (il pilota) e Levinson (che aveva scoperto il codice di attacco alla terra) sono convinti che l’unico modo per fermare gli alieni è inserire un virus telematico nella rete informatica dell’astronave madre nemica…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Independence Day film stasera in tv: curiosità

La battuta di Will Smith “E che diavolo è questa puzza” mentre trasporta l’alieno nel deserto è stata improvvisata e spontanea da parte dell’attore. La scena è infatti stata girata vicino al Great Salt Lake nello Utah, dove spesso si sente la puzza di alcuni crostacei del lago dove vi si decompongono.

Al regista vennero presentati due disegni di alieno e Roland Emmerich decise di usarli entrambi: uno per il corpo dell’extraterrestre vero e proprio, l’altro per la corazza biomeccanica.

Molte scene tra Jeff Goldblum, Judd Hirsch e Will Smith sono state improvvisate dagli attori.

Jeff Goldblum usa nel film una sua battuta di Jurassic Park ossia “Must go faster, must go faster!”.

La pellicola è stata girata in soli 72 giorni, lasso di tempo corto piuttosto inusuale per un blockbuster di questo genere.

Independence Day streaming

Independence Day streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Independence Day film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili