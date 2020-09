A casa tutti bene è il film stasera in tv domenica 13 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A casa tutti bene film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 febbraio 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Gabriele Muccino

CAST: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi, Christian Marconcini, Elena Minichiello, Renato Raimondi, Elena Rapisarda, Elisa Visari

DURATA: 98 minuti

A casa tutti bene film stasera in tv: trama

Una grande famiglia si riunisce per festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni Alba e Pietro nella loro splendida villa con vista sul golfo nell’isola di Ischia. Una volta sbarcati a Ischia figli e nipoti si ritrovano bloccati sull’isola perchè per un’improvvisa mareggiata i collegamenti marittimi con lacosta sono sospesi. Per tre giorni i vari membri della famiglia saranno costretti a convivere e a fare i conti con loro stessi e con il proprio passato. Il confronto inevitabile farà riemergere antiche questioni in sospeso, riaccenderà conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai sopite. Ci sarà persino un colpo di fulmine, o forse è solo la tempesta che imperversa all’esterno. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A casa tutti bene film stasera in tv: curiosità

Marescotti, che ha lavorato con molti grandi registi italiani come Soldini, Tullio Giordana, Luchetti, Benigni, Mazzacurati e con alcuni stranieri del calibro di Ridley Scott e Anthony Minghella, è diretto per la prima volta da Muccino.

Stefania Sandrelli ha lavorato con Muccino nel 2001 nel film L’ultimo bacio con cui ha vinto il David di Donatello e Nastro d’Argento.

A casa tutti bene streaming

A casa tutti bene streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A casa tutti bene film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili