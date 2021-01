Alvin Superstar Nessuno ci può fermare è il film stasera in tv venerdì 1 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Alvin Superstar Nessuno ci può fermare film stasera in tv: cast

La regia è di Walt Becker. Il cast è composto da Christina Applegate, Kimberly Williams-Paisley, Jason Lee, Bella Thorne, Anna Faris, Kaley Cuoco-Sweeting, Matthew Gray Gubler.

Alvin Superstar Nessuno ci può fermare film stasera in tv: trama

I Chipmunks tornano per la quarta volta sul grande schermo per una nuova avventura live-action. Una serie di equivoci porta Alvin, Simon e Theodore a credere che Dave, a New York, stia per chiedere la mano della sua nuova fidanzata, il che lo porterebbe a… scaricarli! Gli scoiattoli più scatenati di sempre hanno solo tre giorni di tempo per riuscire a raggiungere Dave e trattenerlo dal fare la fatidica proposta e, in fondo, per salvare se stessi non solo dall’eventuale perdita di Dave, ma, forse, anche dall’acquisire un pessimo fratellastro…

Alvin Superstar Nessuno ci può fermare streaming

Alvin Superstar Nessuno ci può fermare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Alvin Superstar Nessuno ci può fermare film stasera in tv: trailer

