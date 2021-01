La Rai trasmetterà venerdì 1 gennaio il tradizionale Concerto di Capodanno 2021 di Vienna e Venezia. Di seguito orari, programma e dove vedere i due eventi in tv e streaming.

Concerto di Capodanno 2021 Venezia dove vedere la diretta tv e streaming

Il Concerto di Capodanno 2020 a Venezia presentato da Rai Cultura andrà in onda su Rai 1 dalle 12:20 con replica alle 18:15 su Rai 5. Per seguire e commentare l’evento sui social, l’hashtag ufficiale è #CapodannoFenice.

Concerto di Capodanno 2021 Vienna dove vedere la diretta tv e streaming

Il Concerto di Capodanno 2021 a Vienna con l’Orchestra diretta da Riccardo Muti andrà in onda in diretta-differita venerdì 1 gennaio su Rai 2 alle ore 13:30 e in replica alle 21:15 su Rai 5.

Concerto di Capodanno 2021 Venezia: programma

Con l’Orchestra della Fenice e le voci soliste del soprano Rosa Feola e del tenore Xabier Anduaga, il direttore d’orchestra inglese Daniel Harding propone una scelta di brani di grandi operisti italiani ed europei. Dopo l’omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart con l’ouverture dalle Nozze di Figaro, la scaletta prevede due pagine verdiane amatissime: l’aria del duca di Mantova La donna è mobile dal Rigoletto e il celebre coro Chi del gitano i giorni abbella! dal Trovatore; seguirà l’arie di Juliette Je veux vivre dans le rêve dal Romeo et Juliette di Charles Gounod.

E ancora Barcarolle dai Contes d’Hoffmann di Jacques Offenbach, l’aria Ah, mes amis, quel jour de fête! dalla Fille du régiment di Gaetano Donizetti, l’Intermezzo dalla Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. In conclusione tre brani di Giuseppe Verdi: È strano!… è strano!… Sempre libera degg’io dalla Traviata, Va pensiero sull’ali dorate dal Nabucco e l’immancabile brindisi Libiam ne’ lieti calici di nuovo dalla Traviata.

Concerto di Capodanno 2021 Vienna: programma

Il tradizionale concerto di Capodanno 2021 della Vienna Philarmonic Orchestra si terrà come sempre alla Großer Saal del Musikverein viennese. Dopo la direzione del Maestro Andris Nelsons lo scorso anno, quest’anno torna in scena il direttore d’orchestra Maestro Riccardo Muti, alla sesta direzione del Concerto di Capodanno di Vienna. Nel programma come tradizione non mancheranno valzer e polke della famiglia Strauss, tra cui l’ormai imprescindibile Marcia di Radetzky di Johann Strauss in cui il direttore coinvolgerà tutto il teatro nel celebre battito di mani a ritmo. Per l’occasione l’Orchestra propone anche pagine di Carl Zeller e Carl Millöcker, mai suonate prima a un concerto di Capodanno.

Concerto di Capodanno 2021 sui social

Per commentare in diretta i due eventi del Concerto di Capodanno 2021 basta andare sugli hashtag #Capodanno #Capodanno2021 #CapodannoFenice, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

