I tre moschettieri è il film stasera in tv venerdì 1 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I tre moschettieri film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Three Musketeers

USCITO IL: 14 ottobre 2011

GENERE: Avventura, Azione, Storico

ANNO: 2011

REGIA: Paul W.S. Anderson

CAST: Logan Lerman, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen, Juno Temple, James Corden, Gabriella Wilde, Freddie Foxx, Til Schweiger

DURATA: 102 Minuti

I tre moschettieri film stasera in tv: trama

Nella Francia del ‘600 un ragazzo di Guascogna giovane e focoso di nome D’Artagnan arriva a Parigi per arruolarsi nei Moschettieri del re. Dopo non poche peripezie, D’Artagnan si unisce a tre di loro – Athos, Porthos ed Aramis – e si ritrova impegnato a scongiurare un ingegnoso piano ordito dallo spietato cardinale Richelieu ai danni della corona di Francia.

La missione è quella di andare a recuperare una collana in terra Inglese. La preziosa collana è stata rubata dalle stanze della regina dalla damigella Milady che in realtà è una spia doppiogiochista che collabora con il perfido Cardinal Richelieu. Il cardinale vuole infatti usare la collana come prova di una relazione tra la sposa del re di Francia e la casa Inglese ottenendo così di scatenare una guerra tra le due nazioni.

I tre moschettieri film stasera in tv: curiosità

Luke Evans e Orlando Bloom hanno in seguito lavorato insieme nei due seguiti de Lo Hobbit, La desolazione di Smaug e La battaglia delle cinque armate.

Christoph Waltz che interpreta il Cardinale Richelieu è nato il 4 ottobre, esattamente come Charlton Heston, che vestì i panni dello stesso personaggio nei due film I tre moschettieri (1973) e Milady (1974).

I tre moschettieri streaming

I tre moschettieri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

I tre moschettieri film stasera in tv: trailer

