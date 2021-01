Matrix è il film stasera in tv venerdì 1 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Matrix film stasera in tv: cast

La regia è di Lana Wachowski, Lilly Wachowski. Il cast è composto da Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Julian Arahanga, Joe Pantoliano, Marcus Chong, Belinda McClory, Anthony Ray Parker, Matt Doran, Paul Goddard, Rowan Witt.

Matrix film stasera in tv: trama

Thomas Anderson vive due vite. Di giorno è un programmatore per una rispettabile società informatica, è iscritto alla previdenza sociale, paga regolarmente le tasse e aiuta le vecchiette gettando per loro l’immondizia. Di notte è una celebrità tra gli hacker, con il soprannome di Neo, e di fatto ha commesso ogni crimine informatico concepibile e attualmente perseguito. Ed è proprio una notte che Neo viene contattato da qualcuno. Svegliati Neo. Matrix ha te. Segui il bianconiglio bianco.

Criptiche parole verdi su uno schermo nero. Poi bussano alla porta. E un cliente dell’hacker. Neo gli consegna un dischetto. Il cliente, in compagnia della ragazza e di alcuni amici, lo invita a una festa in discoteca. Neo rifiuta. Ma poi vede sulla spalla dalla ragazza un tatuaggio. E’ un coniglio bianco. Neo decide di andare a quella festa. E’ l’inizio di una vorticosa caduta nell’incubo. Ma quanto è profonda la tana del Bianconiglio? E se non fosse un incubo, ma semplicemente l’agghiacciante realtà?

Matrix streaming

Matrix streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Matrix film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

