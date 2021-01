Natale a 5 stelle è il film stasera in tv venerdì 1 gennaio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Natale a 5 stelle film stasera in tv: cast

La regia è di Marco Risi. Il cast è composto da Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Massimo Ciavarro, Andrea Osvart, Riccardo Rossi, Biagio Izzo, Ralph Palka, Mario Zucca, Roberta Fiorentini, Stefania Marchionna, Rocco Siffredi.

Natale a 5 stelle film stasera in tv: trama

Si sta avvicinando il Natale. Una delegazione politica italiana, con in testa il nostro Premier, è in visita ufficiale in Ungheria. Oltre agli impegni politici, il Premier intende passare, di nascosto, qualche ora lieta in compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando i due maldestri amanti si ritrovano con un misterioso cadavere nella suite del lussuoso Hotel dove alloggiano.

Natale a 5 stelle streaming

Natale a 5 stelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Natale a 5 stelle film stasera in tv: trailer

