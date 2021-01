La vita è bella è il film stasera in tv sabato 2 gennaio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La vita è bella film stasera in tv: cast

La regia è di Roberto Benigni. Il cast è composto da Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Gina Rovere, Marisa Paredes, Giuliana Lojodice, Giorgio Cantarini, Giustino Durano, Amerigo Fontani, Sergio Bustric, Lydia Alfonsi, Horst Buchholz, Pietro De Silva, Francesco Guzzo.

La vita è bella film stasera in tv: trama

Arezzo, fine anni Trenta. Guido Orefice, ebreo, incontra Dora, una maestra. Per lui è un vero colpo di fulmine. Lei, promessa a un altro, cede alla sua corte. Si sposano e dal loro amore nasce il piccolo Giosuè. Da quel primo incontro trascorrono sei anni di gioia e serenità. Poi la tragica svolta. L’Italia è occupata dai nazisti. Guido e Giosuè vengono presi e deportati in un Campo di concentramento. Sebbene non sia ebrea, Dora decide di seguirli volontariamente. Nel commovente tentativo di risparmiare al giovane figlio gli orrori di una condizione estrema, Guido si propone come interprete del comandante tedesco e traduce le regole del lager trasformandole in un avventuroso gioco che mette in palio, quale premio finale, un carro armato…

La vita è bella film stasera in tv: curiosità

Il film ha avuto un enorme successo di critica e pubblico non sono in Italia, ma anche a livello internazionale. Ha vinto molti premi prestigiosi, tra cui tre Oscar: come miglior film straniero, miglior colonna sonora a Nicola Piovani e come miglior attore protagonista a Roberto Benigni. L’attore, premiato da Sophia Loren, esultò in modo indimenticabile alla cerimonia di premiazione saltando letteralmente sulle poltrone.

La vita è bella streaming

La vita è bella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La vita è bella film stasera in tv: trailer

