Nikita di Luc Besson è il film stasera in tv sabato 2 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nikita film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: La Femme Nikita

GENERE: azione / thriller

ANNO: 1990

REGIA: Luc Besson

CAST: Anne Parillaud, Jean Reno, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy

Nikita film stasera in tv: trama

Nikita è una giovane donna di vent’anni che ha preso una brutta strada. Durante una rapina con la sua banda, uccide un poliziotto e viene condannata all’ergastolo. I Servizi Segreti, però, interessati alle sue abilità le offrono un’alternativa: diventare un agente speciale al loro servizio pronta a tutto. Nikita accetta e comincia l’addestramento in cui impara i modi di uccidere, fuggire, come far fronte a ogni situazione. Non solo, infatti diventa abile a muoversi in ogni ambiente e si trasforma in una donna di gran classe. Sotto la guida di Bob, la donna riesce a frenare il suo carattere ribelle e supera la difficile prova finale. Sembra essere diventata una persona completamente diversa, ma i servizi segreti nascondo secondi fini..

Nikita film stasera in tv: curiosità

Il film in onda stasera in tv è stato ispirato dall’ascolto dell’omonima canzone di Elton John.

Nel 1997 è uscita una serie televisiva omonima ispirata al film di Luc Besson.

La pellicola è stata citata in diversi film, videogiochi e libri.

Per questa parte, l’attrice Anne Parillaud si è esercitata molto con le pistole per far sembrare che le sapesse usare con facilità. Uno degli esercizi che faceva era di caricare e scaricare una finta pistola nella sua auto. Questo le ha creato un problema con la polizia che l’accerchiò puntandole le pistole contro in mezzo al traffico. I poliziotti credevano che la sua arma fosse vera.

Nikita streaming

Nikita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nikita film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=pF6S473jbBY&ab_channel=CultMovieTrailers

Stasera in TV sui social

