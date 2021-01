Sotto falso nome è il film stasera in tv sabato 2 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sotto falso nome film stasera in tv: cast

La regia è di Roberto Andò. Il cast è composto da Daniel Auteuil, Greta Scacchi, Anna Mouglalis, Giorgio Lupano, Magda Mielcarz, Michael Londsdale, Georges Guerreiro, Joelle Mnouchkine, Serge Merlin, Francois Germond, Frederique Smetanova, Laure Brosson, Salvatore Ferrario, Gianni Sanseverino, Roberto Lombardi, Vincent Serez, Jerzy Rogulsky, Izabella Dziarska, Vlastimil Canek, Bartek Sozanski, Gabriela Pejchakova, Daniel Pietrucha, Laurent Bozzi, David O’Kelly, Marcello Cocchi.

Sotto falso nome film stasera in tv: trama

Lo scrittore Daniel Boltansky ha raggiunto il successo firmando i suoi romanzi con lo pseudonimo di Jerzy Novak. Poco dopo aver iniziato una relazione con una donna bellissima, l’uomo viene ricattato da uno scrittore frustrato perché le sue opere non sono mai state pubblicate…

Sotto falso nome streaming

Sotto falso nome streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

