The Blues Brothers film stasera in tv 2 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

The Blues Brothers è il film stasera in tv sabato 2 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Blues Brothers film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Commedia, Musicale

ANNO: 1980

REGIA: John Landis

CAST: John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin, Steve Cropper, Donald Dunn, Murphy Dunne, Willie Hall, Tom Malone, Lou Marini, Matt Murphy

DURATA: 133 Minuti

The Blues Brothers film stasera in tv: trama

Jake “Joliet” Blues esce di prigione in regime di semilibertà. Viene affidato alla custodia del fratello Elwood. I due scoprono che l’orfanotrofio cattolico dove sono cresciuti nel centro di Chicago rischia la chiusura perchè ha un grosso debito col fisco che non riesce a pagare. I due fratelli, convinti di essere in missione per conto di Dio riuniscono con le buone e le cattive la vecchia band. Organizzano un grande concerto benefico per racimolare i 5.000 dollari necessari a impedire la chiusura dell’istituto. Ma sono ricercati da polizia e inseguiti da una banda di musicisti, dal proprietario di un locale e da nazisti dell’Illinois che li vogliono uccidere.

The Blues Brothers film stasera in tv: curiosità

In occasione del trentesimo anniversario di una delle coppie più famose del cinema, nel giugno del 2012 la Universal Pictures Italia ha realizzato un’edizione speciale del film in due dischi.

A 30 anni dalla scomparsa di John Belushi e per l’anniversario dei 100 anni della Universal Pictures la nexo digital ha riproposto in sala la versione rimasterizzata in digitale (2k) del film.

John Belushi è morto a soli 33 anni, per eccesso di alcol e stupefacenti, il 5 marzo 1982 in un hotel di Hollywood.

The Blues Brothers streaming

The Blues Brothers streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Blues Brothers film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=EHV0zs0kVGg

Stasera in TV sui social

