The Greatest Showman film stasera in tv 2 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

The Greatest Showman è il film stasera in tv sabato 2 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Greatest Showman film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Greatest Showman

DATA USCITA: 25 dicembre 2017

GENERE: Biografico, Musicale, Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Michael Gracey

CAST: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams, Yahya Abdul-Mateen II, Paul Sparks, Diahann Carroll, Fredric Lehne, Tina Benko, Doris McCarthy

DURATA: 139 Minuti

The Greatest Showman film stasera in tv: trama

P.T. Barnum è un astuto impresario circense con un progetto innovativo nel mondo dello spettacolo. Vuole creare un circo gigantesco a tre piste, con quattro palcoscenici e ventimila posti a sedere. Entra in affari col giovane Phillip ed entrambi si lanciano con entusiasmo nella realizzazione del sontuoso spettacolo. Tra le attrazioni ci sono nuove acrobazie e fenomeni da baraccone mai visti prima. Il progetto prosegue fino a che entrambi si innamorano di due giovani artiste. Phillip perde la testa per la sensuale trapezista Anne, mentre Barnum viene stregato dal dolce canto dell’artista Jenny Lind, assai conosciuta dal pubblico come “usignolo svedese”.

P.T. Barnum è veramente esistito a lui il film si ispira anche se la trama è stata molto romanzata. Barnum fondò The Greatest Show on the Earth, un colossale circo. Si esibivano animali esotici e persone con particolarità fisiche, come nani e donne barbute. Barnum era anche un illusionista e spesso, pur di far soldi mise in scena delle vere e proprie truffe come la celebre Sirena delle Figi (un corpo di scimmia cucito su una coda di pesce).

The Greatest Showman recensione

In questi anni il musical sembra riemergere dalle proprie ceneri con una nuova veste moderna e colorata. The Greatest Showman ne è un chiaro esempio a cominciare dalle canzoni scritte dai compositori Justin Paul e Benji Pasek vincitori dell’Oscar per la colonna sonora di La La Land.

particolarmente curata la scelta del cast. Molti degli attori principali provengono infatti da Broadway, come lo stesso Hugh Jackman, reduce dal successo de Les Misérables, che gli è valso un Golden Globe, e da X-Man. L’attore torna a mostrarsi nella sua veste originaria che è quella di attore di musical teatrale. Anche Zac Efron ha avuto esperienze di musical con High School Musical e poi Hairspray – Grasso è bello. Tra le attrici mostrano ottime qualità canore Zendaya, nota più come cantante che attrice, e Rebecca Ferguson, nei panni del soprano lirico Jenny Lind.

The Greatest Showman film stasera in tv: curiosità

Zendaya ha effettuato tutti i suoi stunt al trapezio.

Si tratta di un progetto da tempo sognato da Hugh Jackman, che voleva questo film dal 2009.

Si tratta del quinto musical di Zac Efron dopo la trilogia di High School Musical e Hairspray: Grasso è bello.

Jenny Lind è stata ideata con Anne Hathaway come ispirazione.

La pellicola è il debutto alla regia di Michael Gracey, dopo aver passato 20 anni come animatore, compositore digitale e supervisore di effetti speciali.

Le musiche sono dei premi Oscar Benji Pasek e Justin Paul.

The Greatest Showman streaming

The Greatest Showman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Greatest Showman film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=FgQ9-yo4L8I

